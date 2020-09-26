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創業奇情之「再生創科夢」

行內熱話 11:51 2020/09/26

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秦博士在一個生物科技講座上，展示他們團隊正通過研究細胞增殖，和使用未分化幹細胞改造現有器官的方案，達致肢體重生的技術：「世界上有一種動物能實現器官組織再生，紅斑蠑螈能夠重生它們的尾部、眼睛，甚至完整的四肢。」目標是未來人類也能受益，全場嘩然。

席上的大眼叔與一眾與會者熱烈鼓掌，這位由政壇轉戰科技界的前議員，今天已是秦博士的合夥人。記得當日他自告奮勇，向秦博士毛逐自薦說道：「我擁有社會最頂層的人際脈絡，可以替公司找到更多的投資者。」兩人一拍即合，大眼叔也不負所托，短時間內找到風險投資機構的陳總，並替公司拿下 500 萬美元的融資。

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「當年我加入政圈目標是為民請命，但近年的現象已經令我難以適應，我厭倦了政棍為了達到目而不擇手段。」大眼叔有感十多年政圏生涯彷似發一場惡夢，他決定全身而退；支持者贊他是光榮引退，但更多人相信他是被迫離開。無論如何，大眼叔非常滿足現時的創科生涯，他發揮所長並為公司鋪橋搭路，建立商業關係及拿到融資，他慶幸自己能在創科界重生，直至有一天他們首個產品終於面世。

「這瓶生長激素比市面上的同類產品有效超過 10 倍，3 分鐘令皮膚更緊緻，回復年青的感覺。」秦博士興奮的介紹自家研發的首項產品，大眼叔帶點誇張地說：「其實不單只是皮膚，生長激素更能令禿頭人士頭髮再生。」陳總在聽他們講解，然後微笑點頭回應：「不要急，應多做點臨床測試，有時間就發表多幾篇論文，這才能令公司價值提升。

創業計劃配對年輕人 專攻 AI 生物科技創業計劃配對年輕人 專攻 AI 生物科技

時間一晃半年，兩人又再次向陳總建議推出產品，結果這位早期投資者運用一票反對權，推翻了兩人的建議。「生物科技公司主打研發，並不需要有任何收益，我們應該先讓公司上市集資。」陳總反而建議現時應盡一切方法提高公司價值，指出賣產品那些收益雞毛蒜皮，並不符合投資人所期望。

「你意思是永遠不推出產品？那我們的研究其實是白費。」秦博士團隊表示震驚，大眼叔沒有理會，繼續透過他的關係，把最新的生長激素樣本拿到富豪太太堆中去推銷；此事驚動了陳總及其他投資人，他們集體聯署罷免大眼叔行政總裁的職位，更同時要求他賠償公司的損失，包括下一次公司融資的價值差價。

創業奇情之「工業再出發」創業奇情之「工業再出發」

「搞科研，大有大做，細有細做，唔搞都可能有得做。」大眼叔含淚向秦博士訴苦，甚至埋怨自己不應把陳總帶來公司。他領悟到原來科研產品並不需要濟世為懷，甚至不推出市場才能保住公司的價值，給市場及未來投資人更大的夢想。

「蠑螈是能夠在任何年齡再生身體部份的唯一脊椎動物，科學家經常對它們進行研究探索再生秘密的原因。」主持人在研討會上介紹生物再生的能力，更說未來可能應用在人類的身體上，全場嘩然。

香港科創有實力 惟欠本地資金香港科創有實力 惟欠本地資金

大眼叔眨眨眼睛，如夢初醒，他知道自己睜開一對大眼睛造了一場創科夢。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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Photo：Instituto Bernabeu、HCC Public Information Office

撰文 : 鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）

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