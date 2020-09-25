【附購買詳情】一盒齊 5 色! 香港製造 Utimask 彩色口罩 連鎖門市售$79/50個

近日香港口罩售價急跌，同時亦愈來愈多地方有口罩賣。連鎖零售店優品360表示，正以特價發售 Utimask 彩色口罩。



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Utimask 彩色口罩一盒提供 5 種口罩顏色，符合 ASTM Level 3 規格，BFE/PFE/VFE ≥99%，全香港製造。現時售價為 $79/盒，平均每個口罩只是 $1.6。



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▲ Utimask 彩色口罩

發售門市資料

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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