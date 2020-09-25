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【回饋社會】惠康起推「日日有低價」計劃　承諾「凍價」半年金象米減價近1成

行內熱話 16:53 2020/09/25

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惠康超級市場早前按「保就業」計劃要求，今日起推出「日日有低價」計劃，將超過 300 件貨品鎖定於優惠價格，並承諾計劃維持至少半年或以上，以保障顧客免受價格波動影響。當中即時「凍價」的貨品包括金象牌頂上茉莉香米（5 公斤），新價格為港幣 75 元，比早前零售價港幣 82.9 元減少 9.5%。

惠康逾300件貨品「凍價」

「日日有低價」首批產品包括白米、糧油食品、新鮮蔬果、冰鮮豬肉及魚柳、雞蛋、衛生紙品和寵物食品等。超市內的貨品會貼上「日日有低價」售價標籤，協助顧客識別出 300 件精選產品，同時店內員工亦會提供協助，讓顧客更輕易選購貨品。除了金象米為精選產品，獅球嘜花生油 3 支裝（鎖定價港幣 88 元 ;鎖定前港幣 95.9 元）、特柔超吸力強韌廚房紙 4 卷（鎖定價港幣 16 元；鎖定前港幣 22.9 元），以及 PAPA ALFRED 艾菲度蕃茄蘑菇意粉醬等（鎖定價港幣 20 元；鎖定前港幣 30 元）。

唔係呀? 驚安之殿堂DONKI又開新分店!  今次座落港島中 見下一頁

百佳超級市場宣布以抽獎方式發放總值港幣 3,200 萬元現金券。

消費物價指數跌0.4%！經濟師：SARS通縮現象或重現 零售需減價促銷救市見下一頁

百佳以抽獎方式發放現金券

至於另一獲批「保就業」計劃的百佳超級市場，早前宣布以抽獎方式發放總值港幣 3,200 萬元現金券，初步消息指市民可透過網上或電話進行登記，提供身份證首 4 位數字即可申請。百佳將會透過 20 個社福機構向弱勢社群（包括：低收入家庭、領取社會津貼、 高齡津貼、傷殘津貼的人士）派發港幣  4,000 萬元現金食物券，每張現金食物券價值港幣 200 元。

香港職位空缺大減47％ 惟保健・護理就業人數不跌反升見下一頁

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Photo：領展

撰文 : 廖淑瑩

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