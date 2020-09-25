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日本白元快適口罩永安有得賣! 30 個盒裝超抵價 $67.5

行內熱話 17:00 2020/09/25

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。有網民就報料，永安有售日本白元快適口罩。
   
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組表示，在下午 5 時左右在油麻地永安 5F 家品部有日本白元快適口罩發售，售價為 $75。用永安 App 購買再有 9 折，即 $67.5。日本白元快適口罩支援 BFE/PFE/VFE>99% 防護，每盒有 30 個，非獨立包裝，為成人尺寸。注意此口罩是中國製造。注意數量有限，售完即止。

日本白元快適口罩

【其他內容】 3E>99% ! 日本 Ease Mask 超特價 60 個裝只售 $95 【購買詳情見下頁】

白元快適口罩規格

-BFE(細菌濾過効率)99%
-PFE(微粒子濾過効率)99%
-VFE (病毒過濾效率）99%
-每30個1包
-約16.5cm x 9cm
-中國製造

【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片購買詳情見下頁】

其他內容】 Marz Mask 推+$1 買一盒 TypeIIR 口罩優惠! 平均每盒售$38 【優惠獲得方法見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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