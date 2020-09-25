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【9月30日申請】金發局補貼計劃企業每月可獲1萬元　料可提供1500個全職職位

業界頭條 16:30 2020/09/25

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香港金融發展局宣布「金融服務業創職位計劃」（FIRST），每間合資格企業可就每個合資格的新職位，申請每月港幣 1 萬元的薪金資助，計劃將於 9 月 30 日早上 9 時起接受申請網上申請。

每月可申請1萬元資助 獲聘至少1年

計劃資金來於政府的「防疫抗疫基金」，目的是幫本地金融服務業創造就業機會，政府已為計劃預留港幣 1.8 億元，估計可為行業提供 1,500 個全職工作職位。獲「FIRST」資助新職位的應聘者必須為特區永久居民，且應獲聘至少 1 年。當局指，所有補貼須用於支付新職位的薪金，並且須符合計劃相關規定。計劃由金發局負責執行、管理網上申請系統、審批申請及發放補貼。

的士或紅色小巴司機網上補貼申請延長至 10 月 15 日見下頁

合資格企業包括﹕

  • 金管局認可的持牌人；
  • 獲證監會發牌的持牌公司；
  • 獲保監局授權的保險公司、保險中介公司；
  • 獲積金局核准的受託人；
  • 已向香港會計師公會註冊的註冊會計師事務所及執業法團;

科技園・數碼港減租75%抗疫 減租期至明年3月31日見下頁

疫情衝擊 金融業招聘轉趨審慎

財庫局局長許正宇表示 ，金融服務業佔香港總就業人數 6.8%。受新冠肺炎疫情衝擊，令金融業在人才招聘方面變得更審慎。為促進行業穩定，政府與金發局合作推出「FIRST」計劃，協助金融業挽留人才。

香港職位空缺大減47％ 惟保健・護理就業人數不跌反升見下一頁

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Photo：JonathanShaw

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撰文 : 廖淑瑩

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