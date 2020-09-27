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【中秋節送禮Tips】怕被拒絕．被同事以為「刷鞋」 3個中秋送禮招減少尷尬

商管策略 08:22 2020/09/27

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又到中秋，有些人會選擇向老闆送禮，但送禮給上司一來怕被對方拒絕，二來總覺得是「刷鞋」行為。向上司送禮時想減少尷尬感，不妨參照以下 3 個方法﹕

(1) 開門見山

即使是下屬送禮，上司心裏也清楚「無功不受祿」。因此，員工在送禮時可主動說出自己的行為動機，用細節贏得上司的信任，不僅能減少對方的猜忌和防範，更能展示你的誠意。另外，向上司送禮時切忌不要一語帶過，這會讓對方覺得敷衍。感謝上司一定要由日常的工作細節說起，讓對方覺得你是個有心人。

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下屬在送禮時可主動說出自己的行為動機，可減少對方的猜忌和防範，更能展示你的誠意

(2) 闡述禮物特色

送禮時要表達自己的誠意和用心。禮物好壞不在於價格，而是取決於意義，因此你對上司的這份感謝到底有多重，對方能不能感受到，全憑你如何包裝這份禮物。挑選禮物必須強調關聯，讓收禮人覺得禮物是為他度身定做，而自己挑選禮物的過程，正是體現自己用心之處。

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挑選禮物必須強調關聯，讓收禮人覺得禮物是為他度身定做

(3) 防止對方拒絕

經過之前兩個步驟，相信已經給予上司足夠的理由收下禮物。但是礙於情面，領導可能象徵式的拒絕你一下，因此你需要準備幾句話來回應上司對你的拒絕，給他一個台階，讓他理所應當的收下這份禮物。以下有 3 種套路可以參考﹕

  • 弱化上司的特殊性，例如：「我給每個人都挑了一份禮物，這份是給你的。」
  • 表明上司比自己更需要這個東西，例如：「我不喝酒，也不喝茶，父母也不在身邊，所以用不到，這個東西只能送給你。」
  • 不收禮你會為難，例如：「這份禮物是我專門感謝你的，如果不收，你心裏會一直惦記。」

這樣對方收禮也會自然而然，不會因為收了一份禮，就欠了你人情。

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Photo：The Peninsula Hotels、pixabay、PXDHK_

撰文 : 廖淑瑩

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