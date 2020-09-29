【疫市營商】地產霸權？網購才是致命傷　利東街家庭式喜帖小店：做得幾耐就幾耐

「結婚時先醒起請帖印刷」王新苗感嘆。90 年新啟達印刷燙金公司在利東街（俗稱「喜帖街」）開業，專營中西請帖、請柬、賀卡設計、加工燙金及卡片等等傳統印刷店成行成市。時至今日，利東街只剩新啟達家庭式經營的請帖印刷店，由既往對準婚禮準新人及公司客群，近數年轉向遊客出售中式婚嫁記念品。

隨著淘寶網購盛行，年青準新人會選擇網購請帖，新啟達印刷燙金公司創辦人王新苗表示：「淘寶簡直是搶生意，現時多個渠道找到請帖，且新一代喜觀簡單、不愛隆重。」他坦言，香港市場細在香港難發展，馬來西亞、新加坡及台灣等地也有同行競爭。

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▲ 新啟達印刷燙金公司創辦人王新苗

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王又指，新啟達除零售門市外印刷廠房是自置物業，才可撐到現在，相比既往身處利東街印刷同行還要好，減輕廠房租金壓力。宣傳方面，一直靠利東街管理有限公司幫忙推廣，遊客必到的特色商店，新冠肺炎疫情前遊客也是主要客源，出售喜慶記念品，但始終是「流水客」，不及一班公司客戶熟客長期光顧。

▲ 老闆特意訂製「囍字」款式的架，放上各類利是封。

婚嫁行業也有分淡旺季，王王新苗表示，每年 8 月至下年 2 月是旺季，製作請帖和利市封，惟新冠肺炎疫情下遊客止步「要捱要守」，唯有「食老本」為公司製作印製品。當下主要靠穩定客源定單支持營運，又因利市封到年末價錢偏貴，既往的熟客已預早訂利是封過新年：「從事喜慶生意最好，不怕客戶走數，見到一對新人嘻嘻哈哈也開心，賺錢與否已是其次，這就是我入行的原因。」

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印製品吸納往外地發展回流客

「門市優勝之處是客人找你，而不是你找客人」王新苗說。他感到開心的是昔日在利東街已儲下一班熟客，有位港人往英國發展客人每隔年半也會印製品，還有曾經過來訂請帖的客人後來到大公司工作，該公司需要印刷再來光顧。

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今時不同往日，客人著重請帖質素，故成本、印工和人工較高，新啟達集中高消費能力的客人，包括外地回流的客人特意回港訂印製品。王又稱：「外地回流的客人講求紙質手感和請帖設計，現在流行請帖一部分製作『凹』形狀，所以成本、印工和人工較高。」觀察到「一切從簡」也成潮流，現時新人選擇簡化婚禮，也不聘請大妗姐，試過結婚前兩周前要求急需印帖，不過廠房最終也辦到。

王新苗坦言，從事喜慶行業是非常開心，同時又慨歎：「家庭式小本經營生意宣傳力有限，到人們臨近結婚時才想到要印請帖。可能一切只是我留戀這行，可以繼續做下去的話，便繼續做下去。」

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