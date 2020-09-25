【抗疫基金】開學復業洗制服清潔校園帶旺生意　洗衣店：抗疫資助總算解燃眉之急

環境局今日（9 月 25 日）宣布「洗衣業抗疫資助計劃」結束，6 月收到申請後展開審批工作，約 3 個月內資助共批核 1,387 宗申請，總值 8,500 萬元資助金全數批出。有洗衣店方指，新冠肺炎疫情下約 2 成港人客戶繼續使用洗衣店服務。

可可潔衣中心經理 Helen Lee 表示，新冠肺炎疫情下約 2 成港人客戶使用洗衣店服務，惟因市民消費意欲減弱，使用乾洗服務減少。隨政府社交距離措施逐步放緩，妆面消費活動稍見暢旺，酒店及餐廳的侍應工作繁忙，拿制服來洗衣店清洗。

她又稱，早前更收到大量美容院毛巾、學校窗簾及儲備校服清洗定單，相信是復業和開學前期進行一次清洗。

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環境局發言人指，洗衣業對「洗衣業抗疫資助計劃」反應正面，申請總數及資助金與預計相若。此計劃適時完成，協助業界緩解燃眉之急，包括關顧佔行業僱員中約 3 成的 65 歲或以上長者。洗衣店表示，抗疫資助總算能解業界燃眉之急。

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