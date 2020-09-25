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【V型反彈？】調查：沿海內陸城市經濟復甦差異大　僅上海北京廣東增長

業界頭條 10:05 2020/09/25

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中國被視為在新冠肺炎疫情下，經濟快速復甦的國家。但據美國獨立調查機構「中國褐皮書國際」（CBB）早前發表的報告指，中國只有富裕的沿海地區，如上海、北京及廣東地區經濟明顯增長，而內陸地區的復甦情況較弱。此外，在核心經濟區外的中小企，在賺錢、銷售、投資和借貸等方面的經濟活動，遠比沿海同行少。

美國獨立調查機構「中國褐皮書國際」在 8 月 13 日至 9 月 12 日，對中國 3,300 多間企業進行調查。結果顯示，位於上海、北京周邊沿海地區的公司，以及集結企業精英的廣東地區，經濟正快速復原，但大部分內陸地區的經濟復甦勢頭卻較弱。分析發現，中國所有地區的第 3 季收入和利潤，跟去年同期出現雙位數下降，而內陸地區大部分省市的產量和國內定單，也出現季度下降。

誰怕貿易戰及制裁？美國企業留中國・日本公司加速走見下頁

報告指，中國只有富裕的沿海地區，如上海、北京及廣東地區經濟明顯增長

各國加速推動供應鏈撤離中國？鴻海：「世界工廠」已由東南亞國家取代見下頁

雖然內陸地區經濟復甦速度緩慢，但報告指，中國就業狀況在第 3 季有大幅改善，每個地區的勞動市場就業狀況表現較第 2 季好。其中製造業招聘人數增長速度最快。以地區而言，沿海地區的招聘程度依然強勁，如上海的就業增長，幾乎是許多內陸省份的兩倍。

各國愈來愈不信任中國？台商資金回流3000億・日企撤華資助申請超額11倍見下一頁

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Photo：glue works、Dickson Phua＠Flickr、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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