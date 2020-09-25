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【疫市營商】疫市自救！日本60輛「哈多巴士」排成迷宮創造觀光商機

商管策略 11:56 2020/09/25

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受新冠肺炎疫情影響，日本最大的「哈多巴士」（Hato Bus）因政府宣布緊急事態，令原本預定的班次全部取消，重創公司收入。公司在疫市下想出以 60 輛大型巴士交錯排列成座「巨型迷宮」。活動推出首日大約有 400 人參加，幾乎已經額滿，為公司在疫情下帶來收入。

巴士因疫情停駛 變成迷宮增加收入

「哈多巴士」為配合日本 4 日連假（9 月 19 日至 22 日的「白銀周」），於是在東京都大田區的總公司停車場，動用 10 名司機、60 輛巴士、花了 1 日排列出大小約 50 平方公尺的「巴士迷宮」。參加者在巴士之間形成的小路穿梭，試圖尋找迷宮出口，活動舉辦不到 1 日便吸引接近 400 人報名參加。

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60輛巴士變身成「巴士迷宮」

生意難做出絕招！日本老牌壽司店猛男速遞壽司疫市生意大增（有片）見下頁

經營東京和神奈川地區觀光巴士為主的「哈多巴士」，深受新冠肺炎疫情打擊，收入由去年 8 月的 10 億 5,000 萬日圓（約港幣 7,703 萬元）大跌至今年 8 月的 2,000 萬日圓（約港幣 146.7 萬元）。所以，有此盡用資源的「創意企劃」，外界讚好之餘亦有點無奈。

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據日本調查機構「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research）的數據顯示，1 月至 8 月停業和倒閉的企業約有 35,816 間，比去年同期增加 23.9%；若以此速度持續下去，今年內可能有 5 萬間企業停業或倒閉，超越 2018 年 46,700 多間的記錄，成為 2000 年調查以來的新高。機構分析，即使日本政府的財政措施，能讓企業暫時生存，但有愈來愈多經營者因為預計無法改善經營狀況，而失去經營動力。

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Photo：はとバス Hatobus tokyo sightseeing bus

撰文 : 廖淑瑩

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