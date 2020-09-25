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【管理Tips】WFH 一定好？6 成人想回辦公室工作

商管策略 11:00 2020/09/25

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新冠肺炎疫情改變員工的工作模式，但不是每個人適合長時間在家工作。Google 最近調查顯示，有 6 成員工希望在特定時間回到辦公室工作，而並非每日準時坐定定到辦公室，因此 Google 將會推出混合式工作方案讓員工選擇。瑞銀集團（UBS）執行長 Sergio Ermotti 認為，員工在家工作令銀行難以建立和維持公司文化。

長期遠距工作難以維持公司文化

瑞銀在全球 50 個國家擁有近 7 萬名員工，在新冠肺炎疫情最嚴重期間，有高達 8 成員工在家工作。瑞銀集團營運總監 Sabine Keller-Busse 曾表示，最多 1/3 的員工可以長時間遙距工作；但「大老闆」Sergio Ermotti 早前表示，對銀行而言，85% 員工在家工作是「不可持續的」，這會使銀行難以建立和維持凝聚力和公司文化。

新入職員工WFH好尷尬無助？ 3大要點提升在家工作效能見下頁

超過6成Google員工希望在特定時間回到辦公室，而非每日回到辦公室工作

6成員工盼回到辦公室 面對面​​溝通成主因

Google 早前針對員工返回辦公室意願的調查顯示，62％ 受訪員工希望在特定時間回到辦公室工作，而並非每天準時到辦公室工作，同樣問題在 5 月調查時僅得 15%。迥查反映面對面一起工作、維持社交溝通協作，仍受多數員工重視。

Google 執行長 Sundar Pichai 認為，「未來工作型態將更靈活」，遇上棘手問題要解決或著手規劃新方向時，面對面協同工作及社群意識能有效協助工作進行。因此，Google 重新布置辦公室，並規劃更多長期遙距工作方案。

Home Office帶來意想不到洗費 隨時令中小企年增數十萬開支見下頁

Google行政總裁Sundar Pichai

疫情改變職場文化 5 項貼士管好公司工作模式見下頁

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Photo：pexels、Life at Googe@Twtter、[ A E ]、Sam Churchill@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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