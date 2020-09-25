【開箱多圖】蘋果自家口罩 Apple Face Mask 超精巧! 包裝盒設計勁似 iPhone

之前傳聞 Apple 會推出自家口罩 Apple Mask (按此瀏覽詳情)，派給員工使用。最近有 YouTuber 竟搶先獲得口罩進行開箱。讓大家更了解 Apple Mask 的真面貌。



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據了解，Apple Reuseable Mask 是由蘋果負責設計 iPhone 和 iPad 的團隊所設計，口罩本身可重用 5 次 ，清洗後即可重用。它採用三層或設計，未知其防護規格，但相信有防疫功效。

▲ Apple Mask 盒裝正面。

從片中可見，Apple Mask 的包裝盒設計極似 iPhone/iPad 盒，連扣件擺放的設計亦像 iPhone 盒。一盒口罩有 5 個獨立包裝的 Apple Mask。打開包裝後，可見其設計跟 KF94 口罩十分相似，全立體造型。口罩更設有 3 個耳帶扣件，讓用戶戴上口罩後，可以更貼面。從 YouTuber 的片段，可見戴上 Apple Mask 後，可見口罩完全貼面，而且感覺舒適。

可惜，此口罩只供蘋果員工使用，否則確實是蘋果迷必用的口罩。

▲ 盒上寫明 Design by Apple，Assembled in China，同 iPhone 盒一樣。

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▲ Apple Mask 盒子設計風格勁似 iPhone，扣件亦放在卡紙上

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▲ 開盒後有 5 個 Apple Mask

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▲ 打開Apple Mask 的情況

▲ Apple Mask 更設有鼻鐵線

▲ Apple Mask 戴上面的效果

▲ Apple Mask 提供 3 個扣件，方便固定

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