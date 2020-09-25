【附購買連結】日本物料製造! 香港色彩口罩親膚糸新款登場 Level 3 獨立包裝售 $70/40個

香港口罩廠香港色彩口罩表示，日本《親膚糸》囗罩終於推出市場。



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廠方表示，為針對有皮膚敏感的用戶，採用日本物料製造的《親膚糸》囗罩終於推出市場。口罩不但支援 3E>99%，而且已升級至 Level 3 水平。廠方提供成人/兒童口罩供選手，全獨立包裝售 $70/40個。購買 5 盒免運費。

香港色彩口罩規格



BFE 99%以上

PFE 99%以上

VFE 99%以上

ASTM 2100 Level 3

EN14683 TYPE IIR

ISO 14644-1 class 8 十萬級無塵車間生產

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▲ 香港色彩口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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