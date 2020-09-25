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【附購買連結】日本物料製造! 香港色彩口罩親膚糸新款登場 Level 3 獨立包裝售 $70/40個

行內熱話 04:18 2020/09/25

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香港口罩廠香港色彩口罩表示，日本《親膚糸》囗罩終於推出市場。 
   
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方表示，為針對有皮膚敏感的用戶，採用日本物料製造的《親膚糸》囗罩終於推出市場。口罩不但支援 3E>99%，而且已升級至 Level 3 水平。廠方提供成人/兒童口罩供選手，全獨立包裝售 $70/40個。購買 5 盒免運費。

香港色彩口罩規格

BFE 99%以上
PFE 99%以上
VFE 99%以上
ASTM 2100 Level 3
EN14683 TYPE IIR
ISO 14644-1 class 8 十萬級無塵車間生產

【其他內容】 3E>99% ! 日本 Ease Mask 超特價 60 個裝只售 $95 【購買詳情見下頁】

香港色彩口罩

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【其他內容】再度劈價! 韓製 Bye Corona KF94 四層高防護成人口罩 卓悅賣 $5.9/片【購買詳情見下頁】

其他內容】 Marz Mask 推+$1 買一盒 TypeIIR 口罩優惠! 平均每盒售$38 【優惠獲得方法見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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