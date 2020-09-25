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【做善事】Family Mask 推希望紫色星星圖案Level 3口罩 售$118/50個 廠方捐$50俾保良局

業界頭條 03:40 2020/09/25

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為慶祝保良局成立 142 周年，保良局與香港口罩廠愛的家 Family Mask 攜手推出「希望」及「希望之星」施華洛世奇 Swarvoski 水晶口罩，扣除成本後所有收益將撥捐保良局以支持社區關愛扶弱工作，讓更多基層人士受惠。 
   
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今次愛的家將推出兩款希望星星圖案口罩，防護規格達到 ASTM Level 3 及 EN14683 Type IIR。

1.「希望之星」Swarovski 水晶口罩

紫色口罩印有星星圖案，其中一片為施華洛水晶滿天星口罩製作完成品，其餘 50 片附一包（共1440粒）施華洛水晶及製作工具，讓大家可以自行創作喜愛的款式，獨一無二。

限量推出 300 慈善禮盒，善長每捐款 $2,800 將獲贈一盒，同時支持保良局於疫情下推出更多及時扶弱措施。此口罩在官網有售。

2.「希望」口罩

紫色口罩印有星星圖案，寓意人生有希望，一盒 50 片售 $118，備有成人及小童尺寸供選擇。每售出一盒口罩，愛的家將捐贈 $50 予保良局以支援弱勢社群。此口罩在全線卓悅化妝品店和官網有售。

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Family Mask希望Level 3口罩

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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