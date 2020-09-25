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國產 C919 交付日期一再延後 外媒指缺乏外國技術飛不起

行內熱話 03:26 2020/09/25

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中美角力持續，不少人的目光都集中在晶片上，有傳媒指出，其實還有多處關鍵技術掐在美國手中，例如中國製造的商用飛機 C919 便面臨困境，包括引擎動力、核心航電、飛行控制等關鍵領域，都得仰賴美國關鍵技術。由於美國的禁令，導致 C919 交機日期一再拖延。 
  
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據《美國之音》報道，以空中巴士 A320 與波音 737max 為競爭對象的 C919 中短程窄體單通道客機，交付日期由原定 2015 年底一延再延，目前官方宣布的交易日期在 2021 年。不過航空顧問公司 Endau Analytics 創辦人 Shukor Yusof 認為，實際或會延至 2022 年，主因是技術及零件非常依賴美歐第三方供應商。

雖然中國商飛聲稱 C919是自行研製，但其「國產」的定義備受質疑。有分析指在動力、航電飛控、燃油、電源、起落架等關鍵領域，都直接採用外國成熟的產品和技術，或由中外合資企業製造，中國本土參與設計製造的只有機身、機翼、尾翼、內飾等部分。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問 Scott Kennedy 認為，C919 的「國產」只是個名義，能讓這款飛機飛起來的東西仍需依賴西方，供應鏈主要來自美國。航空分析師 Richard Aboulafia 指出，沒有西方的發動機和航空電子系統，中國根本無法做成 C919，真正的挑戰不是造機身，而是發動機和航電設備，這是飛機的肌肉和大腦，建造一個機尾畫著國旗的鋁管並沒有什麼意義。

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撰文 : 何兆洋

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