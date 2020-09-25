【附購買網址】每個唔駛$1! 港產傳恩合作社 Level 2 中童口罩 限時售 $50/60個

異度空間工作室表示，將以超特別發售港產傳恩合作社 Level 2 中童口罩。



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店方表示，9 月 25 日中午 12 時，將以超特價發售傳恩合作社中童口罩。 此口罩為香港製造，為 Level 2 水平，一盒 60 個。店方的正常售價為 $150，現售 $50，平均每個口罩僅 $0.84。口罩限量發售，售完即止。

▲ 傳恩合作社 Level 2 中童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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