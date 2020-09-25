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【複製超進化】全球規模最大!? 名創優品 MINISO 申請美國上市

行內熱話 01:36 2020/09/25

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平價雜貨品牌名創優品（MINISO）近日向美國證券交易委員會（SEC）遞交招股書擬於紐交所上市，並計劃集資 1 億美元（約 HK $7.75 億）股票代碼為「MNSO」。而根據招股文件顯示，騰訊目前持股 5.4%，同樣持股 5.4% 的還有高瓴資本。 
  
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Miniso 名創優品在開業初期曾被指抄襲其他公司產品 ，而截至今年 6 月，名創優品有 4,222 間門店，中國佔 2,533 間、海外佔 1,689 間。據研究機構 Frost&Sullivan 報告顯示，名創優品為全球規模最大的自有品牌綜合零售商。而自 2018 年 9 月，名創優品與騰訊和高瓴資本簽署關於合共 10 億元的戰略投資協議後，騰訊和高瓴資本均成爲名創優品股東，並分別持股 5.4%。

據指，名創優品上市募集資金主要用於擴張門店、零售網路，升級倉儲和物流網路、進一步提升數字化運營系統等。

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撰文 : 梁綺文

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