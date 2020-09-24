【疫市營商】報檔疫情加速末落　報販協會盼放寬賣煙等牌照限制

新冠肺炎肆虐，香港報販協會指出自去年起接獲不少會員求助，生意一落千丈「手停口停」。協會盼政府在新一年《施政報告》提出針對性紓困措施以拯救業界。

立法會批發及零售界議員邵家輝說：「零售業界在近期生意一落千丈，在現時經濟慘淡下，小商戶生活艱難，我會盡更大努力向政府反映業界情況，要求政府將改善經濟民生放於首位，保障報販生計。自由黨促請政府盡快容許零售業界販賣加熱煙，只要當局監管得當，如嚴禁售予未成年人，並向市民發放正確健康資訊，成年人是有足夠判斷能力作出選擇。」

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▲ 立法會批發及零售界議員邵家輝(右2)。

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香港報販協會副主席林長富亦表示，加熱煙能有效打撃私煙問題並增加報販收入。他指出，隨著紙媒式微，報檔收入大減，10 年前香港過千檔報紙檔今時今日只餘下大約 380 檔，過往中文報紙一天可以賣過百萬份，現在連 20 萬也沒有，報檔想單靠賣報紙維生是絕無可能的。

可惜受限於牌照，報紙檔只能賣 12 樣產品，除了報紙、香煙以外都是過時產品，如利市封、原子筆、話梅乾等零食，報檔無法藉此糊口。林長富說：「疫情如此困難，我們希望政府能放寬限制讓我們有新收入來源，如賣樽裝茶、紙包飲品，讓市民能夠有多些選擇。市民現在改用智能手機看報道，我們可以賣手機的週邊產品，無論是充電器，充電線都可以更加便民。雨傘亦是另一種我們想賣的物品，在下雨時可以幫到狼狽的行人。以上要求其實真的不過分，希望政府能認真考慮，讓我們有飯開。」

▲ 香港報販協會副主席林長富。

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