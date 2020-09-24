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【周五開賣】99% 防護! Uniqlo AIRism 口罩率先試戴! 超透氣且舒適 售$79/3 個

行內熱話 21:28 2020/09/24

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日本 UNIQLO 熱賣的 AIRism 口罩將會於登陸香港，並已鐵定於 9 月 25 日（星期五）於 UNIQLO 全線門市及網絡旗艦店開售。AIRism 口罩售價為 $79/三個， 記者今日便率先將口罩拿到手，即刻為大家開箱試試這款在日本大賣、可水洗的 AIRism 口罩啦！ 
  
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這款 AIRism 的可水洗口罩分別推出了黑、白、灰三種顏色，採用三層結構設計，中層為過濾層，官方資料指出，細菌過濾效率（BFE）及花粉粒子過濾效率達 99%，能有效阻擋飛沫、細菌、受病毒污染的粒子和花粉接觸肌膚。既然用上「AIRism」的牌頭，就知道口罩是用上了 UNIQLO 的 AIRism 網紋物料了，事實上，口罩的外層及內層，都是採用這款透氣度高的物料製造。

Uniqlo AIRism 口罩

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值得一提的是，AIRism 口罩同時具備抗紫外線 UPF 50+ 功能，可以阻擋 90% 的紫外線，即使日後疫情過後，女生們也可用此作防曬之用。

記者一試戴上臉，便有「涼浸浸」的感覺，透氣度高，沒有半點侷促感。不過，在鼻樑位置沒有鐵絲固定，所以在說話時會明顯感覺到鬆動，而且會往下滑。但記者也必須一提，今次收到供測試用的 AIRism 口罩只有 L 碼（現貨會有 S、M、L 三款尺碼），女記者在佩戴 L 碼時，本身就已經有點鬆動，這也是口罩下滑的原因之一。其後，也找來另一位面形較大的男記者試戴這款 L 碼口罩，即使今次試戴的男記者在戴上 L 碼口罩時感到合面形，但仍由於鼻樑位置沒有鐵絲固定，在說話時口罩也有下滑情況出現。

Uniqlo AIRism 口罩戴上效果

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AIRism 口罩叫得做「可水洗口罩」，當然可以水洗重用。官方指出，經檢測證明，口罩的過濾層經 40 度水溫洗滌 20 次後，細菌過濾效率（BFE）仍有 95% 阻隔；花粉粒子過濾效率仍維持 93% 阻隔。

清洗方法方面，根官方說明，用家可將 AIRism 口罩放進洗衣網袋，然後放入洗衣機以家用中性洗衣清潔劑清洗。清洗說明中又提到，用家不要使用漂白劑，最高水洗溫度可達攝氏四十度，並使用溫和洗程序，同時不可翻滾烘乾，要在陰涼處懸掛晾乾，不可熨燙及壓燙和不可以專業乾洗。

Uniqlo AIRism 口罩內層

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UNIQLO AIRism 口罩規格

尺寸：細碼（18cm x 12cm，適合兒童使用）；中碼（22cm x 14cm，適合臉型偏小的成年人使用）
；大碼（23cm x 14.5cm，常規成年人尺寸）
售價：$79 / 3 片裝 
購買方法：UNIQLO 全線門市及網絡旗艦店(按此)
開售日期：9 月 25 日

Uniqlo AIRism 口罩有三色選擇

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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