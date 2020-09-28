手機遊戲日新月異，為搶佔市場份額，遊戲商紛紛各出奇謀，有本地遊戲商在相隔 5 年後再推賽車遊戲，以不同遊戲吸納更多玩家，帶動公司其他遊戲的銷量。

「跳指」（Twitchy Finger） 2014 年成立，至今推出 6 款手機遊戲，總下載量達 1000 萬，這間數碼港初創畢業公司，由 5 名員工發展到至今將近 20 人，代表作為 5 年前推出的「四驅傳說」，下載量達 600 萬次。去年年底跳指推出全新遊戲《APEX Racer》，短短 9 個月便達到 100 萬下載量，更在「創意香港」贊助的首屆「香港遊戲優化和推廣計劃」額外獲得港幣 10 萬元資助。

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▲ 跳指有限公司聯合創辦人 Edward Li 。

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跳指有限公司聯合創辦人李駿宇（Edward） 說：「賽車遊戲在 2013 年還是比較單一的，通常都由大開發商營運，而那時正好興起復古潮流，我們就覺得四驅車遊戲有發展空間，甚至可以做到獨市，就決定試一試。時至今日，如果單論四驅車遊戲，我們應該是全球下載量最高的；加上近年日本田宮模型（雙星）四驅車也開始做手機遊戲，某程度上我們可以借力做推廣。」

▲ 遊戲可用不用零件改裝四驅車。

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李駿宇續稱，廣告宣傳要花大量資源，單靠中小企如跳指，無法把將影響力帶至東南亞，「雙星」投入市場的消息令很多人尋找四驅車遊戲，又因為那段時間他們的遊戲未上市，玩家反而先找到跳指，令到其遊戲下載數量明顯上升。

新近推出的《APEX Racer》再次以四驅車作為核心，李駿宇指四驅車遊戲就算過了 5 年依然是非主流種類，在日韓非常熱門，在美國依然是冷門類型，故仍有市場潛力。另一方面，由於手機遊戲競爭極大，只更新舊遊戲的話長遠來說遲早被淘汰，《APEX Racer》雖仍以四驅車為主，但畫工、玩法、操作模式、收費模式等都更貼近現時玩家口味，遊戲體驗更好。

▲ 遊戲可在線上對決其他玩家。

李駿宇說：「蘋果 App Store 亦更傾向推廣新遊戲，推廣期內遊戲的下載量會增長得非常快，接觸到《APEX Racer》 的新玩家可能有機會下載《四驅傳說》；後者的玩家也可能會試一試新遊戲，公司幾款遊戲可能產生協同效應，帶動公司整體發展。」

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