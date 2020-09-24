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日本迪士尼網店推D-Made 產品 當地商家在十年前已開拓「誕生日」商品市場?

商管策略 23:45 2020/09/24

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每逢朋友生日、情人紀念日等「大日子」，送甚麼禮物明確實頭痛，又要特別，又不要撞款重複。日本企業早著先機看中生日禮品定造商機，產品長期熱賣，款式單一但因加上訂造「個人特色」元素仍有市場。

舉例，日本迪士尼網上商店 Disney Shop 近期推出標上「D-Made」 的定造公仔，顧客可要求在公仔腳底刻上名字，以及出生年、月、日、體重（700 克至 1.4 千克）及身高等資訊。

日本品牌 Birth 近期推出 366 款生日手機殼，概念是根據 366 種出生顏色的概念銷售 366 天商品。特別調色讓顏色每款客製生日手機殼變得獨特，而每款手機殼有刻上生日日期。

DONKI 驚安之殿堂台灣店招聘「POP手繪員」獨特廣告吸引消費者眼球（有片）見下頁】 

顧客在公仔的腳底可特製出生年、月、日、體重及身高等等資訊。

不肯減價反推現金券抽獎 買一送一・半價優惠哪種對商家「最著數」？ 【見下頁

其實早在十多年前，日本企業已看中「誕生日商品」商機；千禧年代曾在香港紅極一時的日本明治（Meiji） 365 日生日熊系列朱古力套裝，款式按出生日期會有不同，只能隨機抽到日本花布款式泰迪熊。由於 365 日生日熊分不同時段上架，所以在香港零食店掃貨也未必能儲齊全套，很多人惟有經網上代購覓得心頭好。

事實上，明治這種「1+1=2」捆綁銷售可降低銷售成本，將旗下熱賣朱古力款式與生日熊「捆綁」一起，方便計算成本；兩種產品不相衝的情況下，達到互補性質，反而有助銷量提升。

日本 Birth 推出 366 款生日手機殼，概念是根據 366 種出生顏色的概念銷售 366 天商品

雖然明治生日熊早已停產多時，但在不同網購平台仍發現其蹤影。此外，台灣商家亦推出類似系列，如 Bear of Color Shop 的 365 日生日熊，造型細緻，個品牌更成功擴展至香港市場。

香港版的 Bear Of Color 可為客人中文姓名訂製是其特別之處，印上熊仔 T-Shirt 之上，現時香港已擴展 Bear Of Color + PorkChop & Friends 零售咖啡店。

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Photo：birthdots.myshopify.com，shopdisney.disney.co.jp，Pexels

撰文 : 鍾采餘

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