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酒店生意難做! KOL 去酒店室內玩煙花慶祝生日! 事主唔明為何被關注

行內熱話 19:46 2020/09/24

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疫情下無法外遊，不少人會到本地酒店「Staycation」當渡假，早前就爆出有人在酒店玩蛋糕玩到通處係，而今次更「離譜」，竟有人在酒店房內玩俗稱「仙女棒」的煙花！有網民在 Facebook 群組中爆料，指靚女 KOL 在美麗華酒店「Staycation」慶祝生日時，不理危險公然在房內點煙花；而對此該位 KOL 表示不知何解會有如此多人關注自己，更表示自己只是「做自己中意嘅事」。 
  
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由 FB 群組上傳的 IG 影片所見，只見一行 6 至 7 個人在酒店房間中，圍圈點著俗稱「仙女棒」的煙花，只見火舌不斷掉落在地板上。雖未有因火舌而造成火警，但感覺危險，萬一因火舌而做成火警，後果更是不堪設想。對於放煙花一事，該 KOL 在 IG 限時動態中留言指，不明白便解咁多人留意自己，又謂「我係我，我只不過係做自己中意嘅事」；又指「講到底都只係貪玩」，似乎並未知道玩煙花的嚴重性。

KOL 去酒店室內玩煙花慶祝生日

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根據香港法律第 295 章《危險品條例》第 6 條，非法藏有煙花爆竹，最高可罰款 25,000 元及監禁 6 個月；根據《簡易治罪條例》第 4 條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款 500 元或監禁 3 個月。 

室內玩煙花十分危險

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撰文 : 張文啟

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