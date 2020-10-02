【再加推】超可愛! SOSoMau 貓貓腳印 Level 3 口罩 一盒齊三色 售$200/63個

May姐生活百貨表示，再加推發售 SOSoMau 貓貓腳印 Level 3 口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

SOSoMau 貓貓腳印口罩是由 Soso mask 推出，特別之處是口罩印上貓貓腳印，十分可愛。而且口罩已升級至 Level 3，防護力更強。

店方表示，SOSoMau 貓貓腳印 Level 3 口罩即時再次加推，賣完即止。口罩一盒有齊三色(灰、綠、白)，售 $200/63個。

1.網站(按此)直接購買(只有150盒)

2.門市直接購買(只在650套)

▲ SOSoMau 貓貓腳印 Level 3 口罩

【其他內容】 Protector 口罩售價插完再插! 獨立包裝現減價售 $45/30個 【購買詳情見下頁】

▲ SOSoMau 貓貓腳印 Level 3 口罩

Soso Mask 口罩規格

-口罩右下方將壓有腳印圖案SOSoMau

-新版162 x 87 mm，口罩更貼面，更適合小臉人士

-BFE>99%, PFE >99%, VFE >99%

-ASTM F2100 Level 3

-一盒 63片，3種顏色，獨立包裝

-蘋果綠，好夠灰，雪球白

-香港製造

售價: $200

▲ SOSoMau 貓貓腳印 Level 3 口罩

【其他內容】 Marz Mask 推+$1 買一盒 TypeIIR 口罩優惠! 平均每盒售$38 【優惠獲得方法見下頁】

▲ SOSoMau 貓貓腳印 Level 3 口罩





發售地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室

【其他內容】 附購買連結!唔駛抽! masklab 再賣 KF 系列型格口罩 售$48盒起【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】