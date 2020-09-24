「香港製造」中童・成人口罩＄98/50個　「惠民口罩」5％ 收入贈社福機構

香港新冠肺炎疫情持續，加上開學不久及市民應付冬季可能出現的反覆疫情，口罩、特別是港產仍有需求。有本地口罩製造商今日（9 月 24 日）進行口罩捐贈儀式，計劃將每月生產量 5% 口罩捐給各社福機構作慈善用途，履行社會責任令大眾得到充足的防疫保護。

永鋒（中國）推出「惠民口罩」（Wellman Mask）推出中童及成人口罩，預計下個月計劃將推出幼童口罩。計劃將 10 萬個中童和 10 萬個成人口罩，分別捐贈予「九龍樂善堂」以及「泰山公德會」共捐贈 10 萬個中童及成人口罩，亦捐贈了 36,000 個予「香港單親協會」，與社會有需要人士分享關愛。

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▲ 惠民口罩今日推出的中童及成人口罩是獨立包裝設計，售價為$98一盒，每盒50個。

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惠民口罩的生產廠房無塵車間獲 SGS 檢測認證符合 ISO14644-1:2015:Class7（萬級無塵室）標準。這款口罩屬醫用口罩，同時獲美國 ASMT-F2100 Level 3 水平認証，過濾規格為 BFE>99%、PFE>99% 。

今日推出的中童及成人口罩是獨立包裝設計，每盒 50 個，售價每盒港幣 98 元。至於「一蚊一個口罩」活動將在 10 月 7 日舉行，買一送一（成人及中童），即每盒 49 元，平均一個 0.98 元，各人可加參加一次，名額 1 萬個。

▲ 惠民口罩合伙人洪集懷

惠民口罩合夥人洪集懷表示，目前已發售成人及中童款式，幼童口罩稍後也會投產。他又指，現階段賣口罩不是趁新冠肺炎疫情「搵錢」，而是為服務社會。至於泰山公德會榮譽顧問高永文表示，沙士（SARS) 與新冠肺炎長時間與人高度共存，已成為新常態；香港人以合理價錢使用高質及高標準口罩。

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