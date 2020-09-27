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【疫市營商】拒做「閹割版」迎合　港產推理手遊推放眼全球市場

商管策略 12:06 2020/09/27

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香港遊戲想進軍中國內地，少不免要受當地政策制肘，有本地遊戲開發商決定新作品放棄在中國內地發行，將遊戲譯成英語改為進軍其他市場，原汁原味呈現內容給玩家。

「真誠工作室」專門製作劇情類遊戲，去年代表作《危險人渣》改編自香港現實發生過的罪案，更在由「創意香港」贊助的首屆「香港遊戲優化和推廣計劃」中額外獲得港幣 10 萬元資助。新作《雨夜屠夫》為《危險人渣》的精神續作，將在 11 月推出市面。

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真誠工作室有限公司創辦人王兆聰。

創辦人王兆聰表示，新冠肺炎疫情未有對本港數碼娛樂業有太大影響，甚至有行家營業額上升。他解釋，遊戲盈利跟下載數息息相關，而中文遊戲能否在內地市場上架自然非常重要，過往工作室另一款互動小說遊戲總下載量約 50 萬，光是內地便佔當中近三分之一。

他說：「但那隻遊戲不像《危險人渣》，欠激烈內容，但如果要將這兩款遊戲發行內地便肯定要淨化內容。要知道推理遊戲一般比較刺激，亦有兇殺相關場景，內地對遊戲內容限制極多，例如不可見血、不能涉及黃賭毒、畫面不可以有色情感覺、當然亦不可有裸露鏡頭；連死亡的方法亦有考究，如自殺案是不可以有屍體吊住的場面，最多是屍體已經放下來。在這些規則之下，遊戲視覺衝擊很難營造，開發者要重畫大量場景，成效也不見得好。因此，我只好放棄內地市場。」

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雨夜屠夫改編自香港真實案件。

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以劇情推理類遊戲來說，香港以外市場以歐美最大，台灣次之，之後便數到中國和馬來西亞。沒有內地市場，《雨夜屠夫》便推出英文版本，希望進軍全球能彌補收入。王兆聰坦言翻譯成本不低，以 10 萬中文字來說，每翻譯 1 種語言便要大量 4 至 5 萬元，但品質也沒有保證。

過往真誠工作室亦曾推出過韓文、日文版翻譯遊戲，但他說：「之後有日本 fans 聯絡我們，說翻譯不地道。其實為甚麼我們要外判找翻譯呢？就是想玩家可以地道、直觀地感受劇情，今次我們找來的英文翻譯會擅長美式英語的，希望在美國市場做得更好。最慘的情況便是錢花了，無效果之餘還要被投訴。」

遊戲未來將會翻譯成英文版，進軍海外市場。

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今次只推出英文版亦是汲取上次教訓，用英文版先試水溫。王兆聰指出，如果想翻譯外語版本，最理想的情況是參加不同遊戲展並結識當地發行商，若能達成合作，他們就有機會負責翻譯。發行商為了令遊戲更暢銷自然會盡心盡力，合作模式可能會是先向開發者支付預付金，賣出遊戲後再扣除發行成本包括翻譯費，對於開發者來說更加靈活。可惜現時因為新冠肺炎疫情關係，各大遊戲展都相繼取消，王兆聰笑言如果照原定計劃，他應該已在日本參展了。

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撰文 : 陳文政

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