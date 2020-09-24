【疫市營商】難入過名店！ Amazon首推奢侈品店只限獲邀VIP消費

網購已成為生活中的一部分，而電商巨頭 Amazon 更在疫市下拓展奢侈品市場，首次推出奢侈品商店「Luxury Stores」，專門售賣高級時裝產品。要在Amazon 的奢侈品店購物並不容易，比起進入名店的難度更高，只限獲邀的 VIP 才能光顧。

進入門檻高 專賣奢侈品

Luxury Stores 提供 View in 360 功能，即是產品會以全方位 360 度展示。Amazon 邀請時裝品牌 Oscar de la Renta 作為商店首個合作夥伴，獲邀的顧客可以率先購買品牌秋冬季的時裝系列，而這批產品暫時只在品牌專門店和官網發售。

還是要靠祖國？LVMH上半年純利跌逾8成 內地市場回勇加強網銷「反制」【見下頁】

▲ 商店提供View in 360功能，產品會以全方位360度展示

疫情加速數碼轉型？Burberry・Chanel 現在開「未來商店」迎合消費者【見下頁】

顧客想在 Luxury Stores 消費，首先要成為 Amazon 美國的 Prime 會員，除了透過邀請，顧客亦可申請加入，不過現在已經有長長的等候名單。

Amazon 在疫市下仍拓展奢侈品市場，公司指在疫情期間開設售賣奢侈品網店，是受到 Prime 會員想網購奢侈品的啟發。此外，合作 品牌可以在 Amazon 打造「店中店」的體驗，品牌可借助 Amazon 的影響力吸納客戶，同時可以在庫存、選擇、定價、優惠、活動等擁有更多的自主權。 Amazon 透露，將會有 12個奢侈品牌在稍後時間上架，而未來幾個月內各大品牌會相繼加入。

水晶疫市失光芒！Swarovski 銷售額跌33% 裁員兼關銷售點轉攻高檔客中國市場【見下一頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：Amazon、Pursuitist、SounderBruce