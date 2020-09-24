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DONKI 驚安之殿堂台灣店招聘「POP手繪員」獨特廣告吸引消費者眼球（有片）

商管策略 11:53 2020/09/24

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全球擁有 400 多間分店的驚安之殿堂，早前宣布進軍台灣，預計 11 月於台北西門町開設首間門市。公司亦有在當地招聘多個職位，包括「POP海報手繪員」，這是驚安之殿堂店舖特色之一。這些手繪廣告更是品牌知名的宣傳策略之一，顏色鮮豔加上品牌的吉祥物，增加消費者的購買意慾。

這次在台灣招聘的「POP海報手繪員」薪金為 2.6 萬元台幣 ，工作內容為：

  • 手繪設計/輸出/張貼/懸掛海報與促銷宣傳文宣；
  • 設計具創意的手繪廣告牌以吸引顧客購物及傳達店鋪商品資訊；
  • 擅長運用各式風格的字體及圖樣；
  • 與主管合作以製作合適及吸引顧客的宣傳文宣

DON DON DONKI 驚安之殿堂再開THE FOREST新分店! 去旺角都有得買嘢見下頁

通常每間驚安之殿堂都會有 1 至 2 名 POP 手繪員，為店舖的商品繪製專屬廣告。2019 年驚安之殿堂在香港開設門市時，同樣有招聘 POP 手繪員。

香港分店亦出現手繪廣告

POP 藝增加消費者購買意慾

所謂 POP 廣告形式可讓消費者產生購買慾望，通常除了會清楚標明價格、折扣外，廣告亦會加入一些卡通人物和抓住消費者的心的標語。

POP 也與驚安之殿堂發展有密切的關係。1989 年，日本創業家安田隆夫（Takao Yasuda）在東京開設驚安之殿堂一號店。但早在 1978 年，他先於東京開設一間名為「小偷市場」的零售店，用大量壓縮陳列方式，在小空間內塞進過百種商品，使店內呈現「森林探險」感，讓消費者有「尋寶」的樂趣。

唔係呀? 驚安之殿堂DONKI又開新分店!  今次座落港島中 見下頁

小偷市場初期的商品都是停產品、瑕疵品，安田隆夫在 POP 上下足工夫。據《激安王 唐吉軻德》一書所述，初期他會在紙板寫上：「這支不確定有沒有墨水的原子筆，一支 10 元」等風趣標語，引起消費者注意。

訪日旅客絕跡收入仍創10年新高 驚安之殿堂母公司利潤503億元見下一頁

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Photo：DON DON DONKI Hong Kong

撰文 : 廖淑瑩

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