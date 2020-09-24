【疫市營商】全球航空業冰封僅台灣・南韓Q2獲利？兩大因素成逆市奇葩

受新冠肺炎疫情影響，全球航空業進入冰河時期，當中只有台灣、南韓航空公司仍能在這段時間賺錢。兩國航空公司之所以能夠在第 2 季錄得盈利，除了靠貨運業務，當地行業組合和地理優勢，亦是航空公司成疫市下能夠成功的因素。

貨運業務成「救命草」

據《華爾街日報》報道，全球已發表業績的 30 間主要航空公司中，只有台灣的中華航空、長榮航空，以及南韓的大韓航空及韓亞航空在今年第 2 季中獲利。台、韓的航空公司賺錢主要來自貨運業務，這 4 間航空公司本來有龐大的貨機團隊，在新冠肺炎疫情影響全球物流的時候，因運費大增而獲利。

第 2 季航空貨運分別為大韓航空及中華航空帶來 72% 及 92% 的營業額，而在去年同期，貨運業務佔該 2 間航空公司的收入不足 1/3。

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▲ 今年第2季航空貨運為中華航空帶來92%的營收

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雖然現在有多間航空公司也將旗下客機改裝成貨機，但台、韓的貨運更具優勢，因為當地生產的科技產品、電子零件等因新冠肺炎疫情而需求大增。此外，亞洲地區生產大量個人防護用品，因此台、韓的航空公司便可將各種零件運往中國、東南亞等地，再將成品運往歐美；同時把外國的食物、藥物等運回國內。

雖然貨運業務現時成為航空公司的收入支柱，但美國安柏瑞德航空大學（ERAU）教授 Bijan Vasigh 認為，將業務重心轉向貨運只是權宜之計，因為客運仍然是航空業的核心競爭力所在。

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Photo：Korean Air、lasta29@Flickr、Colin Brown Photography