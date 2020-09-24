【附購買連結】純水產生高靜電! AQUAE 水駐極靜電口罩 Level 3 高透氣售 $128/50個

香港口罩廠 AQUAE 推出的口罩，以水駐極技術作賣點，提供更持久的防護力。



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廠方指，現時大部分口罩都是以熔噴布吸附病毒，但熔噴布的靜電容易流失。廠方採用的熔噴布就採用水駐極技術。生產熔噴布時, 首先經過純水噴刺, 摩擦產生靜電, 靜電經過材料中的無機物吸收飽和電流並儲存(駐留), 再經高溫除去水分。理論上此熔噴布可保存 7 年以上，口罩在户外 4 小時測試 PFE 只掉大約 0.5%。



AQUAE 口罩提供 3E>99% 防護，符合 Level 3 規格，透氣度高，達 DP<2。口罩一盒 50 個，非獨立包裝售 $128 盒。3 盒以上 $118 免運費。

▲ Aquae口罩的熔噴布製造機

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AQUAE 口罩規格



-ASTM Level 3

-BFE, PFE, VFE ≧ 99%

-DP<2

- 175mm x 95mm

-香港製造

-50個一盒

-藍、紫色

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▲ Aquae口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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