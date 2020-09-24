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【附購買連結】純水產生高靜電! AQUAE 水駐極靜電口罩 Level 3 高透條氣售 $128/50個

行內熱話 04:10 2020/09/24

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Aquae口罩

香港口罩廠 AQUAE 推出的口罩，以水駐極技術作賣點，提供更持久的防護力。
  
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方指，現時大部分口罩都是以熔噴布吸附病毒，但熔噴布的靜電容易流失。廠方採用的熔噴布就採用水駐極技術。生產熔噴布時, 首先經過純水噴刺, 摩擦產生靜電, 靜電經過材料中的無機物吸收飽和電流並儲存(駐留), 再經高溫除去水分。理論上此熔噴布可保存 7 年以上，口罩在户外 4 小時測試 PFE 只掉大約 0.5%。

AQUAE 口罩提供 3E>99% 防護，符合 Level 3 規格，透氣度高，達 DP<2。口罩一盒 50 個，非獨立包裝售 $128 盒。3 盒以上 $118 免運費。

Aquae口罩的熔噴布製造機

【其他內容】 Protector 口罩售價插完再插! 獨立包裝現減價售 $45/30個 【購買詳情見下頁】

AQUAE 口罩規格

-ASTM Level 3
-BFE, PFE, VFE ≧ 99%
-DP<2
- 175mm x 95mm
-香港製造
-50個一盒
-藍、紫色

口罩購買網址<<<

其他內容】 Marz Mask 推+$1 買一盒 TypeIIR 口罩優惠! 平均每盒售$38 【優惠獲得方法見下頁】

Aquae口罩

【其他內容】 附購買連結!唔駛抽! masklab 再賣 KF 系列型格口罩 售$48盒起【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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