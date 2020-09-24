【節省成本】 月費只需＄8.3！Lucky 4G SIM 年卡網速更提升一倍 已包通話分鐘數據

LuckySIM 上網 SIM 卡速度提升一倍，由示本 21Mbps 提升一至 42Mbps，但只限特指定卡種。

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LuckySIM 設有多款上網年卡，原本全部均使用 21Mbps 4G 網絡。最新消息是，LuckySIM 最近加推 40GB 365 天本地數據卡及 80GB 540 天本地數據卡，各包 2,000 分鐘本地通話，兩款卡新開卡會自動升級至 42Mbps 4G 網絡。兩卡網店(按此)定價分別為 $100 及 $200，包本地平郵，即最平每月只需 HK$8.3。此卡無論打工仔或中小企作營運使用，一樣合用。

▲ Lucky 4G SIM 年卡

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