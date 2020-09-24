  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (四) 02:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【節省成本】 月費只需＄8.3！Lucky 4G SIM 年卡網速更提升一倍 已包通話分鐘數據

數碼轉型 02:00 2020/09/24

分享：

LuckySIM 上網 SIM 卡速度提升一倍，由示本 21Mbps 提升一至 42Mbps，但只限特指定卡種。

  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

LuckySIM 設有多款上網年卡，原本全部均使用 21Mbps 4G 網絡。最新消息是，LuckySIM 最近加推 40GB 365 天本地數據卡及 80GB 540 天本地數據卡，各包 2,000 分鐘本地通話，兩款卡新開卡會自動升級至 42Mbps 4G 網絡。兩卡網店(按此)定價分別為 $100 及 $200，包本地平郵，即最平每月只需 HK$8.3。此卡無論打工仔或中小企作營運使用，一樣合用。

Lucky 4G SIM 年卡

【其他內容】 Protector 口罩售價插完再插! 獨立包裝現減價售 $45/30個 【購買詳情見下頁】

其他內容】 Marz Mask 推+$1 買一盒 TypeIIR 口罩優惠! 平均每盒售$38 【優惠獲得方法見下頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 賴立賢

相關文章

分析:華為明年手機出貨量暴跌 74%! 巿佔率將降至 4.3%
2020/09/12
分析:華為明年手機出貨量暴跌 74%! 巿佔率將降至 4.3%
【無懼封殺】5G業務觸礁轉戰旅遊市場？華為夥Samsonite推智能行李箱
2020/09/16
【無懼封殺】5G業務觸礁轉戰旅遊市場？華為夥Samsonite推智能行李箱
智能手機 網上服務 4G

下一篇文章

助港商進軍台灣歐洲! HKTVMall：小商戶挑戰 Amazon
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹