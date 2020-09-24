助港商進軍台灣歐洲! HKTVMall：小商戶挑戰 Amazon

香港電視網絡（HKTVMall）行政總裁王維基指出，以往香港雖被稱為「購物天堂」， 6 年前大部分人都認為他做網購會失敗，該公司在期內已由網上商店，轉型成為網上百貨公司，到未來 2 至 3 年希望建立更完整的生態環境。

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目前平台上已有 40 萬項商品提供，每日更有 8 萬非重複人次到訪網站，他指出現時業務的 3 大支柱，分別為大數據分析、倉庫與冷凍物流車隊。王維基透露在未來 6 個月內會推動免費「數據銀行」與針對 O2O 的「HKTV Pay」工具 ，包括公開過去 5 年達 150 萬客戶的購物與活動資料，該公司會視此為社會責任服務，希望社群能夠善用，藉此推動香港繼續成為智能城市。

目前該公司會在 2020 年第 4 季於台灣建研發中心，並在 2021 年第 2 季在歐洲成立軟件開發與銷售支援中心。王維基透露目前視 HKTVMall 的網購平台為一盤生意，只要有企業希望在越南或泰國等東南亞市場，成立與 Amazon 競爭的網購業務，HKTVMall 都願意提供以上提及的營運，以至相關倉庫與物流硬件採購經驗分享。

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