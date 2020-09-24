【小心中招】大陸網購平台超過 7 成兒童家具不合規格! IKEA 兩款產品都上榜

受疫情影響，相信已經改變了不少人的購買習慣，加上近年海外網購越來越方便，不少人大至裝修，小至家具等物品也全部在淘寶、京東等網購平台上解決。而近期上海市場監管部門就天貓、京東、1 號店三個網購平台出售的 25 批次兒童家具進行抽檢，結果發現有 18 批次被驗出不合格，不合格率為 72%，當中受消費者歡迎的宜家家居（IKEA），也有兩款兒童家具被驗出「警示標簽不合格」而榜上有名。

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有關部門表示，以兒童家具來說的話，安全應該放在第一位，而此次不合格的兒童家具主要集中在兩方面的問題，分別是警示標簽和結構安全。上海市質量監督檢驗技術研究院家具木材檢驗室副主任姚晨嵐以一張不合格的兒童書桌作例子，指桌子的直角完全是 90 度的，很尖銳，沒有將尖角磨平處理。此外，檢測人員亦指兒童好奇心強，如果家具的孔及間隙不符合標準，手指可能不小心卡住在家具的小孔間，為防此款意外發生，國家明確規定了兒童家具上的孔徑大小必須小於 6 毫米或者大於 12 毫米。

除了上述的家具結構存有安全隱患之外，兒童家具一直以來的警示標簽也是抽查中的「重災區」之一。與成人家具不同，國家強制要求兒童家具的說明書和產品上均應有相關的警示提醒字句，而這次的檢測中，有 11 個批次的產品於警示標簽方面不合格，當中包括宜家家居生產的兩款產品。近兩年，宜家家居已多次發生因抽檢不合格或因產品存有安全隱患，而主動召回的情況。

宜家家居生產的兒童床和書桌中的說明書上，並無清楚列明兒童可使用的年齡段，在正規的標示中，對年齡段的要求有三種分類，分別是 3 歲以上、7 歲以上和 3-6 歲，但該不合規產品只寫了「+3」，並不符合國家要求。

而上海市市場監管局已經要求不合格的經營者，立即停止銷售不合格產品和對庫存以及在售的產品進行全面清理。同時呼籲消費者在網購平台選購兒童家具時，要留意產品說明中是否有注明適用的年齡段。

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