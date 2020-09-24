【附購買連結】masklab KF+彩色口罩 明尚有現貨賣 售$48盒起

香港口罩廠 masklab 的口罩，因設計特別，廣受用戶歡迎。明尚社區藥房表示，有多款現貨發售。



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今次發售的口罩，除平面款，如彩色和漸層色特別款外，更有 KF 立體款式。當中 KF 款還有大熱的迷彩款，但最新推出的特別花紋款，則暫未提供。口罩售價如下:

▲ masklab KF 口罩

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masklab口罩售價:

- 成人及小童特別款：$148

- KF94系列 迷彩款: $68

- KF94系列 彩缸款: $58

- KF94系列 白色款: $48

當買家訂購後，7 天內口罩會送達門市後，之後買家就會獲得通知，再到指定門市付款取貨。

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▲ masklab 特別色口罩





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▲ masklab 特別色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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