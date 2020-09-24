  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 01:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】masklab KF+彩色口罩 明尚有現貨賣 售$48盒起

行內熱話 01:16 2020/09/24

分享：

香港口罩廠 masklab 的口罩，因設計特別，廣受用戶歡迎。明尚社區藥房表示，有多款現貨發售。
 
  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

 今次發售的口罩，除平面款，如彩色和漸層色特別款外，更有 KF 立體款式。當中 KF 款還有大熱的迷彩款，但最新推出的特別花紋款，則暫未提供。口罩售價如下:

masklab KF 口罩

【其他內容】 Protector 口罩售價插完再插! 獨立包裝現減價售 $45/30個 【購買詳情見下頁】

masklab口罩售價: 

- 成人及小童特別款：$148

- KF94系列 迷彩款: $68

- KF94系列 彩缸款: $58

- KF94系列 白色款: $48

當買家訂購後，7 天內口罩會送達門市後，之後買家就會獲得通知，再到指定門市付款取貨。

口罩購買網址<<<

masklab 特別色口罩



其他內容】 Marz Mask 推+$1 買一盒 TypeIIR 口罩優惠! 平均每盒售$38 【優惠獲得方法見下頁】

【其他內容】 附購買連結!唔駛抽! masklab 再賣 KF 系列型格口罩 售$48盒起【詳情見下頁】

masklab 特別色口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附購買連結】台灣製造! Medicom Safe Mask 售$100/50個
2020/09/23
【附購買連結】台灣製造! Medicom Safe Mask 售$100/50個
【指定分店】未見過咁平! 韓國製造 Airish KF 94 口罩售 $5/個
2020/09/23
【指定分店】未見過咁平! 韓國製造 Airish KF 94 口罩售 $5/個
KMB 九巴口罩大優惠! 買口罩送口罩 仲有九巴玩具車送 買 $400 口罩送 $300 禮物
今日
KMB 九巴口罩大優惠! 買口罩送口罩 仲有九巴玩具車送 買 $400 口罩送 $300 禮物
網購平台 網上購物 著數優惠 口罩

下一篇文章

KMB 九巴口罩大優惠! 買口罩送口罩 仲有九巴玩具車送 買 $400 口罩送 $300 禮物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹