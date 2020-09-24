KMB 九巴口罩大優惠! 買口罩送口罩 仲有九巴玩具車送 買 $400 口罩送 $300 禮物

KMB 九巴口罩唔單止可以在不少地方買到，近日更推出成人 Level 1口罩大優惠。



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由即日起，KMB 九巴推出多項優惠，包括:買二盒成人口罩送一盒成人口罩，買成人口罩送巴士玩具等等，詳情如下:

推廣日期：9月24至30號

發售地點:各間顧客服務中心、美孚曼坊Shop1933、九巴總部及九巴網上商店KMB Shop

▲ KMB 九巴口罩大優惠

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優惠1. $200 買２盒九巴成人口罩送１盒口罩

(產品總值$300)



優惠2. $300 買3盒九巴成人口罩送1盒口罩+ 1架Q版巴士模型

(產品總值$480)



優惠3. $400 買4盒九巴成人口罩送1盒口罩+ 1架大回力巴士模型

(產品總值$700)



*模型隨機發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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