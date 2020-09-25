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【疫市營商】視像廣播商「受惠」疫情　改變消費常態推動商機　

數碼轉型 16:16 2020/09/25

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VCAST 主要業務為視像廣播。

新冠肺炎疫情個人與企業叫苦連天，但其實對中小企來說可謂危機與機會並存。有視像廣播技術服務商在疫情裏生意不跌反升，限聚令、在家工作、等防疫措施令業和公眾活動改到網上舉行，固然是主要原因，政府各項支援計劃亦進一步加速了數碼化進程。

視頻廣播方案商網播科技（亞洲） (「VCAST」）創辦人李健虎（Keith）表示，疫情下不少港人都要在家工作或者遙距上課，視像廣播服務需求上升，帶動公司生意。雖然今次疫情影響比沙士（SARS）嚴重，但科技進步令問題容易解決。舉例，教會進行網上崇拜，廣播方案的畫質和音質比以往改善得多；商業機構經視像廣播和會議，毋須親身見面仍可維持業務運作。

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網播科技(亞洲)有限公司 (「VCAST」 )創辦人 Keith Lie 。

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除了增加人流和曝光率，網上研討會講座還可加入電子商貿功能，改善企業營運推銷務,所以當創新科技署「遙距營商計劃（D-Biz）」出爐時，VCAST 便收到了不少報價查詢。雖然 D-Biz 最後大部分人獲批金額非常有限，但市場上開始更多人認識「遙距營商」。他指，出現今時勢對中小企來說有危有機，中小企最大優點是較大公司靈活, 更易適應新環境，如果能加快數碼轉型，就愈有機會捉緊機遇。

VCAST 在疫情中承接了各項視頻廣播的工作。

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李健虎說：「就連我們公司都進一步加強全數碼化『work from anywhere』，我們現時採用全雲端操作，行政、會計、程式開發甚至連簽約都透過雲端數碼化處理，在運作上不用受疫情地域限制，甚至能透過雲端連結海外人才全天候工作, 所有培訓及會議都在網上進行。在外國，某些 IT 公司做得更徹底，甚至辧公室都放棄，全部員工家居工作就好。

低成本亦能購得視頻廣播器材，幫助中小企在疫情下轉型。

香港上網費用低廉，租金等辦公室空間成本高，若能減少相關開支在營運上會更有競爭力, 不過就要想辦法處理好家居工作的管理問題。他解釋：「中小企是有進一步數碼化空間，如果政府能繼續優化改良相關資助計劃, 令資助更加到位, 相信定可幫助中小企數碼轉型。科技日新月異，轉型門檻其實很低，是次疫情改變消費常態, 其實正是中小企的轉型契機。」

VCAST創辦於 2001 年，主要業務為其曾為過千個活動進行直播，涵括範圍和機構包括香港政府、北京奧運會、企業訓練、網上會議及演唱會等，並曾為過百間中小學提供數碼校園電視台， 向私營機構提供會議廣播和遙距教學設備方案等等。

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撰文 : 陳文政

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