【指定分店】未見過咁平! 韓國製造 Airish KF 94 口罩售 $5/個

為慶祝九龍城廣場同屯門 WoW Outlet 正式開幕，榮華百購提供 2 項口罩購買優惠。



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1.購買任何一盒 masklab 即送防疫產品一件 (三選一)，優惠由即日起至 9 月 30 日，贈品數量有限，送完即止。

2.韓國 Airish 成人口罩破底價，一盒有 20 片只售 $100， 平均售 $5 一個。每人限購2盒。

▲ 韓國 Airish 成人口罩

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發售點地址:

1. 地址︰屯門新安街19號鉅冠工業大廈4樓

營業時間︰11:00 - 19:00 (星期一至日)

2. 地址︰九龍城賈炳達道128號九龍城廣場LG03-06

營業時間︰10:30 - 20:30 (星期一至日)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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