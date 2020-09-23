【附購買連結】台灣製造! Medicom Safe Mask 售$100/50個

東興大藥房表示，有台灣製造的 Medicom Safe Mask 外科手術口罩發售。



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店方指，Medicom Safe Mask 外科手術口罩即將到貨。此口罩一盒 50 個，藍色設計，口罩支援 CNS14774 標準。市面的 Medicom 口罩大多為中國製造，此台灣製造的口罩似乎更抵買。

口罩售價為 $100/50個，10 月8 日到貨。

▲ Medicom Safe Mask口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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