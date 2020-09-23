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【附購買連結】台灣製造! Medicom Safe Mask 售$100/50個

行內熱話 17:07 2020/09/23

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東興大藥房表示，有台灣製造的 Medicom Safe Mask 外科手術口罩發售。

  【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

 店方指，Medicom Safe Mask 外科手術口罩即將到貨。此口罩一盒 50 個，藍色設計，口罩支援 CNS14774 標準。市面的 Medicom 口罩大多為中國製造，此台灣製造的口罩似乎更抵買。

口罩售價為 $100/50個，10 月8 日到貨。

Medicom Safe Mask口罩

【其他內容】 Protector 口罩售價插完再插! 獨立包裝現減價售 $45/30個 【購買詳情見下頁】

口罩購買連結<<<<

其他內容】 Marz Mask 推+$1 買一盒 TypeIIR 口罩優惠! 平均每盒售$38 【優惠獲得方法見下頁】

【其他內容】 附購買連結!唔駛抽! masklab 再賣 KF 系列型格口罩 售$48盒起【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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