【SME學堂】 遊戲角色變生財工具　任天堂如何令 Mario「一跳成名」？

瑪利歐 (Mario）誕生 35 周年，這個最初出現在日本任天堂（Nintendo）街機遊戲《大金剛》（Donkey Kong）的角色，如今搖身一變成為家傳戶曉的角色，更成為任天堂的象徵 — 以及「搖錢樹」。任天堂如何憑著科技和營商手腕，將瑪利歐變成長壽角色？

木匠變水管工 跳躍方式與時並進

1985 年，任天堂開發的「紅白機」電視遊戲《超級瑪利歐兄弟》/《孖寶兄弟》（Super Mario Bros.）登場，這款遊戲讓全世界注意到了瑪利歐這個角色，也讓任天堂在其後發行的遊戲機都會推出瑪利歐系列遊戲，角色及 IP 成為任天堂重要象徵及「生財工具」。

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▲ 在《Super Mario Sunshine》中，團隊為瑪利奧增設清掃水槍（F.L.U.D.D.），只要將這款裝備背上，瑪利奧就可以透過發射水柱的力量來移動和跳躍

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1981 年，瑪利歐首次出現在任天堂街機遊戲《大金剛》（Donkey Kong）中，職業設定不是現在大家耳熟能詳的水管工，而是一名木匠。一直到 1983 年任天堂街機遊戲《水管瑪利歐兄弟》（Mario Bros.）上市，瑪利歐才成為水管工。起初《水管瑪利歐兄弟》街機不甚受歡迎，移植到家庭遊戲機才轉；1985 年發行的 《超級瑪利歐兄弟》「紅白機」遊戲更是爆紅。日本家用電子遊戲業也開始稱霸世界，直至2000 年代微軟推出 Xbox 遊戲機才打破日本壟斷局面。

說回 Mario「本人」。隨著遊戲機進化，瑪利歐跳躍的形式也不同。參與好幾款瑪利歐 3D 遊戲開發的製作人元倉健太表示，瑪利奧怎樣跳跟玩家想往甚麼方向，以及想跳多遠有關。在 《Super Mario Galaxy》 和續作中，瑪利歐能夠從懸崖的邊緣起跳。

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在《Super Mario 3D Land》遊戲中，製作團隊給玩家在半空中有更多控制權。在 2002 年推出的《Super Mario Sunshine》中，團隊為瑪利歐增設清掃水槍（F.L.U.D.D.），只要將這款裝備背上，瑪利奧就可以透過發射水柱的力量來移動和跳躍，讓瑪利奧的跳躍到了另一個新境界。

推出手機版遊戲 減少玩家控制地方

現在手機及流動遊戲愈來愈普及，任天堂亦推出手機版的瑪利歐遊戲。對於開發團隊來說，瑪利奧一直在遊戲機上跳，那麼在沒有按鈕的智能手機，應如何操作遊戲？《Super Mario Run》是開發團隊的答案，他們決定讓瑪利奧自動向前跑，將玩家需要控制的地方減到最少，玩家只要抓準時間點擊畫面，就能讓瑪利奧跳起來。

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Photo：Pop Culture Geek Network、Joseph Thornton、Ikhlasul Amal