香港製造「惠民口罩」‧慈善捐贈及「一蚊一個罩」活動

新型冠狀肺炎（COVID-19）席捲全球，全城瘋撲口罩的場面仍然歷歷在目，相信不少港人都曾經歷一罩難求，或面對過以高價購入口罩之苦。本着「惠澤於民 • 常暖人心」的初心，「惠民口罩」（Wellman Mask）除在本港自設口罩生產綫，生產達美國ASTM-F2100 Level 3水平的醫用口罩，近日更推出「一蚊一個罩」活動，平均一個口罩只需0.98港元，讓廣大市民能夠受惠。

買一送一 名額10,000個

面對疫情反覆，為確保市民時刻得到充足的防護，惠民口罩於即日至10月7日期間，成人及中童款式的口罩以每盒98港元發售，更推出買一送一優惠，即每盒50個的口罩平均只需49港元（不包括運送費用），名額共10,000個，額滿即止。有興趣的人士可登入以下網址選購：https://www.wellmanmask.com

▲ 惠民口罩的生產管理和技術團隊對口罩品質嚴格監控。



香港製造 品質嚴格監控



「Made in Hong Kong（香港製造）」的惠民口罩於香港沙田石門設立全自動化口罩生產綫，其生產管理和技術團隊對口罩品質嚴格監控，所生產的口罩已獲ASTM-F2100 Level 3認證，無塵車間更獲SGS檢測認證，符合ISO14644-1:2015:Class7（萬級無塵室）標準，較香港特區政府所要求的Class 8（十萬級無塵室）級別更高。

▲ 惠民口罩已獲ASTM Level 3認證（左）；無塵車間則獲SGS檢測認證，符合ISO14644-1:2015:Class7（萬級無塵室）標準（右）。

Class 7廠房 最高月產1,600萬口罩



惠民口罩每個獨立包裝，潔淨衞生。目前設有成人及中童款式口罩，幼童口罩稍後也會正式投產，務求為廣大市民提供周全的保護。當8條生產綫（包括5條成人、2條中童以及1條幼童）全部投入服務，估計每月的生產量最高可達1,600萬個口罩。

▲ 「泰山公德會」及樂善堂代表出席「一蚊一個罩」簡報會活動，感謝惠民口罩與社會有需要人士分享關愛。

每月產量5% 贈予慈善機構



惠民口罩自成立以來，一直秉承「取之社會，用之社會」的精神，致力肩負社會責任。早於成立時更決定將每月生產量5%的口罩捐出作慈善用途，並透過「意贈慈善基金」（Egive）轉介和聯絡，向本地慈善及醫療團體捐贈口罩，共心抗疫。目前，惠民口罩已向「九龍樂善堂」及「泰山公德會」捐贈共20萬個中童及成人口罩，而在本周四（24日）舉行的惠民口罩慈善捐贈及「一蚊一個罩」簡報會中，「泰山公德會」會長陳英傑與榮譽顧問高永文醫生，以及樂善堂第一副主席彭志宏醫生均有撥冗出席，並頒贈感謝狀予惠民口罩，支持惠民口罩繼續與社會有需要人士分享關愛。

惠民口罩規格：

尺寸：17.5 x 9.5cm（成人）、14.5 x 9.5cm（中童）

規格：獲ASTM-F2100 Level 3認證、廠房獲ISO CLASS 7認證

特色：採用三層過濾防護設計

不織布外層：採用SS不織布，柔軟舒適，防止污染的液體從外部進入

熔噴布過濾層：採用高等級熔噴布，高效過濾細菌、微粒和病毒

吸水底層：舒適親膚，吸濕透氣不刺激

BFE≥99% , PFE≥99%

產地：香港製造

數量：一盒/50個（獨立包裝）

建議零售價：港幣$98元



如欲了解更多有關惠民口罩的資訊，可瀏覽以下網址或社交媒體頻道：

公司網站：https://www.wellmanmask.com/

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Instagram：https://www.instagram.com/wellmanmaskhk/

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