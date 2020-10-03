【管理Tips】身邊又有個點算？ 認清5種職場小人懂技巧免被人「踩住上」

在職場上遇到的每個人未必會對自己友善，有些甚至把能力勝過他們的人當成敵人。面對「職場小人」自保的第一步，就是辨別與我們共事者是不是敵人，以下有 5 種常見職場小人及應對方法，認清「小人」避免被人「踩住上」。

職場小人大多是「為求成功不擇手段」，這類人任何事情會優先考慮「利己」，之後才是組織或共事者的利益。基於這個前提，這類人通常出現以下特徵：工作上講大話、犯錯第一時間「A字膊」（推卸責任）、將別人想法、人脈或金錢據為己有，以及暗箭傷人或交往前後態度不一等。這類「千面人」習慣將友善當成他拜託你幫忙或操縱人心的手段，一旦他們達到目的，就會露出無禮或無視對方的態度。

遇上「難頂」上司 3招擺脫麻煩【見下頁】

這時記得趁早與他們保持距離，並以親切友好的方式打交道，切記不要透露任何對你不利的私人或工作情報，因為他們可能會趁你沒有防備時，踩著你往上爬。

（1）情報盜賊（如copy cat、間諜）

這類人容易透過閒聊或合作打探你的想法，再將計劃創意當自己想出來的，再獻給他們的老闆及上司；或是在執行項目時，將共同成果或你的個人功勞據為己有。若你最近有機會執行項目，或你本身從事創意行業，需特別提防那些打探你過多業務情報的人，或是透過「我地傾下偈」，甚至是以合作之名，讓你為他免費提供專案。刻意保持距離或直接拒絕都是應對的好方法。

▲ 若本身任職創意產業，需特別提防那些打探你過多商業情報的人，或是透過「我們來聊聊」，甚至是以合作之名，讓你為他免費提供專案

（2）心懷嫉妒型

「嫉妒」是職場常見的情況，但這類人常常認為「吃不到的葡萄是酸的」。他們會妒忌同事成功、技能，甚至是與上司的好交情，並試圖惡意慫恿他人表態，「暗插」你不配擁有這一切，導致你聲譽受損或工作孤立無援，例如指責女性靠外表博取上位，或暗指他人因為靠關係獲得升遷等。

面對這類小人，必須現自建認知「你正在與這種人打交道」，儘可能減少分享讓他們誤解成炫耀的消息。若情況允許，不要共同執行可能展現你優勢，而他們失色的專案，因為他們在妒忌之下可能會透過共同工作為難你。

向上司送禮破費又嫌擦鞋？一招KO尷尬煩惱【見下頁】

（3）假知已

Pantry（茶水間）永遠是聊八卦事的地方，這類小人習慣打聽職場情報，並以此換取他人的八卦。換言之，這類人可能風趣親切，甚至裝出友善的樣子，認真聆聽你的抱怨，他們的危險之處是在於你永遠不知道他們的八卦對象甚麼時候會輪到你，或是哪次升遷時將不利你的訊息作為他升遷的有利因素。遠離這類人或善用他們散播你個人不好開口的情報，如有些主管會透過這類人散播辦公室頭疼人物的惡劣行為使其被迫調職。

▲ 這類小人習慣打聽職場情報，並以此換取他人的八卦

（4）利己主義者

這類人的特色是自私自利、固執己見，只會關心自己利益。他們的字典裏幾乎沒有互惠互助、禮尚往來的模式，只顧著單方面索取，而你就是經常給予的一方。跟這類人打交道的方式，就是珍惜自己的資源並重視自己的感受，適時衡量自己與其互動的給予比例，以讓自己開心為首要的條件。

(5) 「歲月小偷」

這類人的特徵是難以抑制談話的衝動，極需要別人的關注。這類人會鉅細靡遺地跟你說明事件的來龍去脈，可惜他們經常都不太善於說重點，然後反過來尋求你的支持或建議，甚至是花很多時間討論私事或抒發個人情緒。這樣不止會拖延你的工作進度、降低生產力，甚至拉低你在上司或下屬眼中的工作效率及形象。因此，每次與他們談話時，要比平時更留意時間，假如談話時間過長，你需要主動有禮地結束談話。

開會Brainstorming浪費時間？研究：獨自工作反迫出新想法【見下一頁】

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：pexels、Justin Ladia、Dreamstime