【Tesla電池日】3年內推平價電動車　Tesla如何穩佔電動車霸主地位？

電動汽車廠 Tesla 今年在股東大會後舉辦「電池日」(Bettery Day)，公司總裁馬斯克（Elon Musk）宣布廠房將自製電池，而新電池將會大幅提升續航力。另外，Tesla 計劃在未來 3 年推出售價約 25,000 美元（約港幣 19 萬 3,747 元）的平價版電動車。隨著電動車成為趨勢，不少車廠加入戰局，Tesla 面對傳統車廠及新創公司「夾擊」下，如何穩佔電動車霸主地位？

建立超級電池工廠 降低生產成本

馬斯克在電池日中提出兩大目標，首先是永續能源，增加電動車的電池組容量，以及建立「超級電池工廠」，自行負責電池設計、生產、電極材料等，加速電池產能，同時減低製造成本。馬斯克表示，自設電池工廠，可以讓Tesla在 3 年內有機會推出售價約 25,000 美元平價版電動車。

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▲ Tesla總裁馬斯克（Elon Musk）

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製造電動車需要不少金屬原料，Tesla 不僅要自製電池，還研究自己挖礦，公司計劃在內華達州 1 萬畝土地，透過自行研製的挖礦機開採鋰礦。公司估計單是這個礦場的產量，足以提供全美國所有車輛換成電動車。

▲ 福士 (Volkswagen) 預告電動車ID.4明年將在美國上市

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隨著電動車由新興技術變成趨勢，Tesla 面對的競爭愈來愈嚴峻。傳統車廠紛紛加入戰局，例如被視為 Cybertruck 比較對象的福特 (Ford) F-150 將推出電動版本，另一車廠福士 (Volkswagen) 也預告電動車 ID.4 明年將在美國上市。不只傳統車廠的威脅，電動車初創 Lucid Motor 也正式發表最新款式 Lucid Air，被稱為「Tesla殺手」的它，標榜續航力達 800 公里，比 Tesla 最好的車款還要高出 20% 以上，而充電 20 分鐘就可提供 480 公里續航。

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Photo：TED Talks、Tesla、volkswagen