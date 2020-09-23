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【保就業計劃】百佳超市發放 3200 萬現金券回饋全港市民 稍後公布派發方式

行內熱話 13:19 2020/09/23

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第二期「保就業」計劃兩間連鎖超級市場惠康和百佳的保就業計劃第二期申請獲批，涉及工資補貼分別為 1 億 8,450 萬元 和 1 億 6,196 萬元，承諾受薪僱員分別為 10,149 和 8,215人。連鎖超級市場百佳會藉 20 個社福機構向弱勢社群（包括，低收入家庭、領取社會津貼、 高齡津貼、傷殘津貼的人士）派發  4000 萬現金食物券，每張總值 $200 的現金食物券中，分開 10 張 20元，市民可用來購買各類百佳商品。

行頭老化無強積金供款 電召的士台職員無法「保就業」？： 【見下一頁

百佳超市發放 3200 萬現金券

美容院疫市欲擴張業主拒減租：「政府保就業也應保業主」： 【見下一頁

百佳旗下屈臣氏集團，首席營運總監倪文玲出席《千禧年代》表示，店方今日稍後時間會宣布以抽獎方式發放 3200 萬現金券的詳情，初步消息指市民可透過網上或電話進行登記，提供身份證首 4 位數字即可申請。

倪文玲續指，抽獎市民不需要購物或消費，任何市民也有機會獲取現金券。至於回饋方案須符合三項原則，惠及員工金額比例則不能多於基本回饋金額的 10%。當中還有 1 成的「保就業」計劃工資補貼，於未來數月內以現金回饋百佳前線員工。

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撰文 : 鍾采餘

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