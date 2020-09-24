【疫市營商】本地口罩廠另類推廣 首創買口罩兼送就醫保障

本港新冠肺炎疫情雖見緩和，但秋冬恐會再度爆發。有本地口罩廠就推出「新型冠狀病毒」就醫保障，只要於指定日期內購買口罩，即可獲廠方代為支付於公立醫院治療新型冠狀病毒的費用。

皓淨口罩推出全港首個就醫保障計劃，由 2020 年 9 月 23 日起，凡於皓淨官網成功購買並付款滿 2 盒口罩（不限款式），符合資格者即可獲得「新型冠狀病毒」就醫保障。

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自口罩成功付款後 90 日內，若不幸獲被香港註冊醫生確診感染新型冠狀病毒 (COVID-19)，皓淨將免費提供其於香港公立醫院因治療「新型冠狀病毒」而產生的費用。

保障不包括：曾於確診前 14 日內離開香港境內人士，以及於非香港本地醫療機構確診人士；

申請保障金額上限為港幣 100,000 元；

就醫保障不包括因「新型冠狀病毒」衍生的其他疾病的治療費用

顧客必須在指定時間內於皓淨官方網站購買 2 盒口罩，以及申請保障的確診人士須與付款時信用卡持卡人為同一人或其直系未滿 18 歲子女，方屬符合資格。

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Photo：Hygiene Mask 皓淨口罩