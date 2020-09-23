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DON DON DONKI 驚安之殿堂中環店最後準備 1.78萬呎大舖傳下月正式開張!

行內熱話 03:49 2020/09/23

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DON DON DONKI 驚安之殿堂(激安之殿堂) 好近來好消息不斷，繼有開港島東區新分店(按此瀏覽詳情)、山頂店(按此瀏覽詳情)和旺角期間限定店(按此瀏覽詳情)後，中環分店亦快有好消息。 

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早在本年 4 月，已傳 DON DON DONKI 驚安之殿堂會在中環開新分店，後來官方確認落戶於皇后大道中 100 號。據了解，該分店亦是大店，地下連地庫總面積約 1.78 萬平方呎。有消息指，經過多月該驚安之殿堂 DONKI 新店的進度理想，極有可以在 10 月內可以開張，到時中環的打工仔和住在中半山的朋友，就有很多日本雜貨可朋以購買啦。

DON DON DONKI 中環店地址:香港中環皇后大道中 100 號

DON DON DONKI 驚安之殿堂食品也吸引

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DON DON DONKI 驚安之殿堂中環店已圍板

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DON DON DONKI 驚安之殿堂貨品夠多

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撰文 : 張文啟

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