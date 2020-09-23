【附購買網址】Medicom Premier 醫用口罩 售 $99/50個

網店 Creatived Shop 正以特價發售 Medicom Premier 醫用口罩。



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早前 Medicom Premier 醫用口罩市面仍需要售 $120 一盒，店方就以 $99 盒發售。 Medicom Premier 醫用口罩市一盒 50 個，符合美國標準 ASTM F2100-11 Level 1 標準。

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Medicom 口罩規格



-BFE、平均95%(細菌飛沫捕集效率考試)

-PFE、平均95%(0.1μm微小粒子捕集效率考試) 有效阻隔飛沫，過濾微細粉塵

-防麈隔菌+高效防護

-透氣性極佳，長期配戴舒適不悶熱呼吸更舒適

-符合美國標準 ASTM F2100-11 Level 1標準

-中國(Made in China)

-藍色

-50片/盒

售價 $99

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▲ Medicom Premier 醫用口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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