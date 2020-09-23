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【搶萬聖節商機】Mask X 推出萬聖節別注版 Level 2三防獨立包裝賣$25盒/7片

商管策略 03:17 2020/09/23

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萬聖節將至，口罩廠亦搞搞新意思。香港口罩廠 Mask X 就推出萬聖節別注版口罩。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

廠方指，萬聖節別注版口罩採用哈囉喂潮爆橙 (Halloween Trendy Orange)，一盒 7 片售 $25。口罩物料符合 Level 2 標準，採用高過濾材料(BFE，PFE，VFE≥ 99%)。此外，口罩更是全獨立包裝，方便衛生。今次廠方更特意推出成人及中童口罩，方便一家人配戴。

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Mask X 萬聖節別注版口罩

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口罩購買連結<<<<

【其他內容】 附購買連結!唔駛抽! masklab 再賣 KF 系列型格口罩 售$48盒起【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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