【搶萬聖節商機】Mask X 推出萬聖節別注版 Level 2三防獨立包裝賣$25盒/7片

萬聖節將至，口罩廠亦搞搞新意思。香港口罩廠 Mask X 就推出萬聖節別注版口罩。

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廠方指，萬聖節別注版口罩採用哈囉喂潮爆橙 (Halloween Trendy Orange)，一盒 7 片售 $25。口罩物料符合 Level 2 標準，採用高過濾材料(BFE，PFE，VFE≥ 99%)。此外，口罩更是全獨立包裝，方便衛生。今次廠方更特意推出成人及中童口罩，方便一家人配戴。

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▲ Mask X 萬聖節別注版口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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