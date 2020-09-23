【附優惠碼】華光外科口罩將推運動/親膚口罩! 全線口罩 75 折發售

▲ Cambridge 華光外科口罩

香港口罩廠華光外科口罩 (Cambridge Surgical Mask) 表示，將推出兩款新口罩，並提供限時折扣優惠。

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為了配合戴口罩做運動的「新日常」及為寒冷的冬天做好準備，廠方特意設計了兩款四層醫療級外科口罩，PRO 1+ 及 PRO 3+。

PRO 1+ 專為喜歡做運動的使用者而設，口罩新添加了一層防水層。這層防水層有效防止中層溶噴布吸收水份，既能維持高過濾效能，又能保持口罩的乾爽度，也可令口罩與使用者面部時刻保持一定距離，呼吸暢通無阻。PRO 1+同時適合需授課及演說的行業，例如：教師、教授及唱片騎師等等。

PRO 3+ 則專為乾燥的冬天而設，口罩新添加了一層親膚層，口罩能鎖住濕潤的空氣，加上如絲般柔滑，在乾燥冬天也可舒服生活。

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此外，華光外科口罩亦提供限時優惠，由即日至 9 月 30 日，買家可以 75 折購買口罩及優先預訂將推出的 PRO 1+ 及 PRO 3+ 口罩。

華光外科口罩售價

PRO 3 成人醫療級 Lv3 外科口罩 (50個) 售價:$135 75折價:$101.25

PRO 成人醫療級 Lv1 外科口罩(50個) 售價:$120 75折價:$90

PRO 中童醫療級 Lv1 外科口罩(30個) 售價:$72 75折價:$54

PRO 3+ 成人醫療級 Lv3 外科口罩 (50個) 售價:$135 75折價:$101.25

PRO 1+ 成人醫療級 Lv1 外科口罩(30個) 售價:$80 75折價:$60

(口罩全為非獨立包裝，每包2個口罩。PRO 3+/1+ 為預購產品，付款後 4 周內送貨)

【優惠碼 – THX25】需輸入優惠碼才可享優惠

▲ Cambridge 華光外科口罩

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▲ Cambridge 華光外科口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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