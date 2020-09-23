變身科技強國! 中國「十四五」規劃投放 11 萬億港元推「科技立國」

在中美角力下，因美國的禁令，讓中國不能進口各種高科技技術及設備。中國的「十四五」（2021 至 2025 年 5 年規劃）亦因此要由「製造立國」轉為「科技立國」。海南強國創新研究院執行副院長林源園表示，「十四五」期間要撬動 1.4 萬億美元（10.85 萬億港元）規模的私人投資，政府更多作為技術和產業融資引導。



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根據中共十九大創新型國家規劃，未來 30 年有 3 個時間節點，分別是 2020 年成為創新型國家；2035 年進入到創新型國家前列；2050 年成為世界科技強國。不過由於中美角力，更要加速演變。一名接近科技部的智囊人士表示，因中美角力，「十四五」規劃科技研發會有更高要求，需要投入更多資源去對冲外部影響。未來向科技經濟轉型，要像重視GDP一樣重視科技創新。

海南強國創新研究院執行副院長林源園表示，研發投入佔 GDP 比重是衡量一國科技發展水平的重要指標，歐盟及美國等發達國家目前在 2.8% 左右，日本約在 3%。「十四五」時期中國會進一步提升研發投入佔 GDP 比重，至少要達到現在發達國家水平，約 2.7 至 2.8 %。

研發資金的投向方向，在「十四五」時期亦會有所調整。以往中國一直將其研發資源的最大份額投入實驗開發，這促進了以工程為主的產業發展，使其更容易幫助製造商迅速將新產品和服務適應內地市場。不過，基礎研究和應用研究方面的研發投入，在兩方面的投資明顯滯後。林源園指現在中國對於基礎研究的平均佔比僅約 5% 左右，歐美發達國家則在 15% 至 20%。「十四五」期間，基礎研究的投入應至少較現在翻倍，升至 10% 左右，到 2050 年則需達到 20% 至 25% 水平，方可以成為科技強國。

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