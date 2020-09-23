【大撤退】華為大手裁 1,000 名澳洲員工 並撤走研發資金

澳洲政府早在 2018 年以國安為由，禁止華為參與澳洲 5G 網絡建設，後來又出現中美角力及新冠肺炎疫情等問題。日前華為證實已經撤銷了在澳洲 1 億澳元的投資經費，並將當地員工人數從 1,200 名減少至不到 200 名。



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據澳洲媒體報道，澳洲分公司公共事務部門主管 Jeremy Mitchell 表示，因對華為的禁令，迫使華為必須裁掉 1 千名高薪員工，從原先的 1200 名縮減為目前不到 200 名員工，而且明年可能會繼續裁減。

同時，華為證實已經撤除了原先計劃投入研究和開發部門的 1 億澳元資金。Mitchell指出，從營收層面來看，華為過去平均每年會有 7. 5 億澳元以上的收入，未來幾年可能會大幅下降到 2 億澳元以下。他又指，若當初 5G 設備沒有被禁，現在的營收應該早就超過 10 億澳元。

華為上月表示，由於商業環境持續負面，將提前 1 年結束對一家澳洲橄欖球聯賽俱樂部的贊助，他們原本的贊助關係已近 10 年。

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